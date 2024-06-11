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Сегодня, 04:02

Батак: «Если Йович перейдет в «Зенит», это не будет ошибкой. Он может стать звездой РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Радослав Батак поделился мнением о возможном переходе форварда «Милана» Луки Йовича в «Зенит».

«Ему нужна игровая практика. К сожалению, все российские команды сейчас не играют в еврокубках, но «Зенит» — большой клуб, без сомнений. Если Лука считает, что ему нужно увеличить игровое время, то переход в «Зенит» — это хороший шаг. А ему, как нападающему, это нужно. РПЛ — сильная лига, «Зенит» играет в атакующий футбол, поэтому у Йовича все может сложиться в России.

У клуба все и так хорошо складывается, шесть подряд чемпионств. Наверно, Йович об этом знает. Если «Зенит» интересуется, то Лука перейдет в хороший клуб, и это не станет ошибкой Йович может стать большой звездой в РПЛ, но последние два года у него не было регулярной практики. Если он будет договариваться с «Зенитом», то первая мысль у него будет об игровом времени.

Йович и Эракович играли по младшим возрастам сборной, оба выступали в «Црвене звезде», так что могут друг друга знать. Вероятно, Лука будет спрашивать у Страхини по всей ситуации, о «Зените» и российском футболе в целом. Думаю, проблем с адаптацией у Йовича в России не должно возникнуть, схожие языки и культуры. Он выступал в Италии, Германии и Испании, так что Лука, как профессионал, должен справиться с любой ситуацией", — приводит слова Батака Metaratings.ru.

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Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/batak-esli-iovich-pereidyot-v-zenit-eto-ne-stanet-oshibkoi-371615/
Лука Йович
ФК Зенит
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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