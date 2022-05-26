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Сегодня, 15:54

Бышовец выделил главные качества Агаларова

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Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о главных преимуществах нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларов не случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Его главные козыри — хорошая реакция и правильный выбор позиции. Этот парень отличается неожиданностью ходов, в нужное время он всегда оказывается в нужном месте. Особенно он опасен при игре в чужой штрафной.

Агаларов станет одной из главных целей российского трансферного рынка в нынешнее межсезонье. Я уверен, что он может усилить любой из отечественных топ-клубов», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Агаларов провел за уфимский клуб 29 матчей и забил 20 голов.

21-летний россиянин отличился почти в двух третях голов «Уфы» и побил рекорд чемпионатов России.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-agalarov-stanet-odnoy-iz-glavnyih-transfernyih-tseley-nyineshnego-mezhsezonya
Анатолий Бышовец
Гамид Агаларов
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ФК Уфа
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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П
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