Бышовец выделил главные качества Агаларова

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о главных преимуществах нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларов не случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Его главные козыри — хорошая реакция и правильный выбор позиции. Этот парень отличается неожиданностью ходов, в нужное время он всегда оказывается в нужном месте. Особенно он опасен при игре в чужой штрафной.

Агаларов станет одной из главных целей российского трансферного рынка в нынешнее межсезонье. Я уверен, что он может усилить любой из отечественных топ-клубов», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Агаларов провел за уфимский клуб 29 матчей и забил 20 голов.

21-летний россиянин отличился почти в двух третях голов «Уфы» и побил рекорд чемпионатов России.