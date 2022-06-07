Габулов: «Обратно в «Химки» я не пойду. Это несолидно и несерьезно»

Экс генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«По поводу моего будущего — пока никаких планов нет. Я открыт для предложений клубов, но пока ничего нет. Пойду ли я обратно в «Химки», если меня позовут? Нет, не пойду. Так не бывает, ушел, пришел — это несолидно и несерьезно. Сейчас в команде должность генерального директора занимает Дмитрий Ульянов. Когда я приходил в клуб, передо мной поставили задачу: сохранить прописку в Тинькофф РПЛ. В итоге нам удалось добиться поставленной цели. Но произошли некоторые события, после которых я там больше не работаю. Никакого конфликта ни с кем в «Химках» у меня не было», — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Габулов покинул должность генерального директора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Он занимал этот пост с декабря 2021 года.