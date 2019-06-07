Экс-футболист сборной Англии считает, что Дзюба мог быть полезен для "Эвертона"

Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл назвал клубы АПЛ, которые подошли бы для форварда "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает телеканал 360.

Ранее 30-летний россиянин признался, что хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

– Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира, – приводит слова Кэмпбелла телеканал 360. – Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы "Кардиффу" или "Хаддерсфилду". Но, к сожалению, обе команды вылетели из премьер-лиги. Кто еще? Пожалуй, "Эвертон"! В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон, они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде.

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