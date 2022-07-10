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Пименов: «Если не провести сейчас равноценный Бальбуэне трансфер, это будет огромный минус для «Динамо»

Пименов отреагировал на уход защитника Фабина Бальбуэна из «Динамо»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход защитника Фабина Бальбуэна из клуба в связи с приостановкой контракта.

«Это проблема. Уход Бальбуэны — это потеря для «Динамо», так как он был основным защитником, который цементировал оборону. Когда он был в составе, было определенное спокойствие. Если не провести сейчас равноценный трансфер, это будет огромный минус. Это будет слабой стороной «Динамо»», — сказал Пименов «СЭ».

По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Руслан Пименов
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0
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