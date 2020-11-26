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Экс-форвард «Зенита» Лазович: «Плакал, когда уезжал из Санкт-Петербурга»

12:55
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Бывший нападающий «Зенита» Данко Лазович в интервью «СЭ» рассказал, как покидал петербургский клуб.

— Когда меня сослали в дубль, болельщики подставили плечо. Спасибо им за поддержку, которую я ощущал каждый день в Санкт-Петербурге. Без них я бы не смог чувствовать себя в Питере, как дома. Они подарили мне много любви и позитивной энергии. Приходили на матчи второй команды и тренировки, поддерживали меня даже там. Никогда не забуду этого.

— А если вспомнить конкретный день?

— Это был мой последний день в Санкт-Петербурге, мы играли против «Спартака». Весь стадион прощался со мной, и мне говорили «Спасибо». Они пели мое имя и про мою родину. Тогда я почувствовал, что дал этим людям что-то особенное. Всегда выкладывался на поле на все 100 процентов, забивал голы, выигрывал трофеи для них. Это улица с движением друг навстречу другу. Ты даешь им свое уважение и получаешь от них то же самое. Отдельное спасибо им за то, что они были рядом в самый сложный период моей карьеры. Я этого никогда не забуду.

— Вы плакали, когда прощались?

— Я сильный мужчина, но заплакал, когда уезжал в аэропорт. Очень эмоциональный день для меня. Болельщики проявили ко мне огромное уважение. А сотрудники клуба этого не сделали. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Данко Лазовичем можно прочесть на сайте «СЭ».

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