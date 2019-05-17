Экс-форвард "Спартака" не почувствовал по аудиозаписи, что Глушаков сливал Карреру

Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко не согласен с мнением, что полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков в недавней опубликованной аудиозаписи хотел увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

– Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в "Спартаке". Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история... Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в "Спартаке". Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справится с таким давлением со всех сторон. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось... Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.

– Поменяли к нему отношение после появившейся недавно аудиозаписи?

– Мы же не знаем, что, откуда и почему идет. То, что я слышал на аудиозаписи? Это, кстати, нормальное явление. Чей голос на аудиозаписи? Но футболист имеет право на свое мнение. При этом он ведь не один разговаривал с начальством. Нормальная, повторю, история. Я не почувствовал по записи, что Глушаков сливал Карреру. Ничего и никого он не сливал! В "Спартаке" такие ситуации и раньше возникали.(Виталий Айрапетов)

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