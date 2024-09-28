Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев: «Батраков выделялся своим мышлением и пониманием игры»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о полузащитнике Алексее Батракове.

«Надо отдать должное его родителям, которые возили Алексея, тратили колоссальное количество времени на дорогу, но он не пропустил практически ни одной тренировки. И практически с набора Алексей выделялся своим мышлением, пониманием игры, техническим оснащением. Насчет потенциала в 6 лет никто не отметит, но на фоне сверстников он явно выделялся, несмотря на не самую выдающуюся антропометрию», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.