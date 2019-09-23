Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.

— Мусаев жаловался на судейство. Есть что ответить?

— Когда Мусаев пришлет официальный запрос, тогда и ответим. По моменту с Ахметовым: это неубиенная желтая карточка, до красной не хватает многих критериев. Если была прямая нога, если была агрессия или если бы не было желания уйти от столкновения, то можно было дать красную. В этой ситуации Ахметов получил заслуженную желтую карточку. Что касается момента с Бергом, для нас это не 11-метровый удар. Есть протокол: арбитр принял решение «удар от ворот», состоялся диалог с ВАР, и арбитр объяснил: видел контакт игроков и видел, что защитник не наносил удар по ноге. После того, как мяч уже отлетел от Берга, между ними произошел данный контакт. Скорость была большая, из-за этого произошел контакт. ВАР увидел это на камере. Много таких единоборство.

— А по словам Мусаева есть какой-то комментарий?

— Повторю уже в который раз. Я — Егоров. Если у вас есть вопросы к Мусаеву, задавайте их ему. Я не собираюсь комментировать его слова.

(Александр Рогулев)