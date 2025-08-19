Титов: «Не имею права судить Соболева. Если переход в «Зенит» принес пользу — значит, так должно и быть»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Александр Соболев столкнулся с давлением и провокациями как во время матча против «Спартака», так и после. Понимаете, как играть в таких условиях?

— В моей карьере такого просто быть не могло — у меня был клубный патриотизм. Я не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10-15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу — значит, так должно и быть.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне нападающий провел 6 игр за петербуржцев во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.