Егор Сорокин: "Матч получился тяжелым, но его можно занести нам в актив"

Нападающий "Рубина" Егор Сорокин после ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России отметил, что сейчас его команда стала играть по другой системе, по сравнению с прошлым годом.

– Матч получился тяжелым, особенно его концовка, потому что подсели, – рассказал Сорокин. – Думаю, встречу можно занести нам в актив, потому что играли неплохо. Хотя соперник создавал моменты. Но не реализовал пенальти.

– Был ли пенальти?

– Может, был, не знаю.

– Что сейчас из себя представляет "Рубин"? У вас вышло пять новичков в стартовом составе. Ощущаете себя командой?

– Надо прибавлять и набирать очки. У каждого человека есть определенные требования. У Шаронова они свои.

– Какие?

– Команда играет по другой системе, по сравнению с прошлым годом. Нам надо набирать кондиции, думаю, с реализацией будет получше. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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