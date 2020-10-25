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Егор Данилкин: «Не был готов, что выйду. Может, у тренера интуиция сработала»

18:47
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Защитник «Химок» Егор Данилкин высказался по поводу победы над «Ростовом» в 12-м туре Тинькофф-РПЛ (2:0). Футболист был признан лучшим игроком встречи.

— Если бы каждый не боролся до конца, мы бы не победили, — сказал Данилкин в эфире «Матч премьер». — Хочу поблагодарить всю команду, награду нужно разделить со всей командой.

— Перед матчем должен был Логашов выйти, вы заменили его незадолго до начала игры.

— Я не был готов, конечно, что выйду, может, у тренера интуиция сработала.

Ростов — Химки

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