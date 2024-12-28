Касинтура: «Повторение успехов «Анжи»? На это нужно время»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, ждут ли дагестанские болельщики от клуба повторения успехов «Анжи».

— У тебя есть ощущение, что от вас болельщики ждут тех результатов, которые были у «Анжи»?

— Думаю, что понимающие люди осознают — для этого нужны как минимум время и спонсоры. Такие результаты могут быть, но нужно хотя бы пару-тройку сезонов провести в РПЛ. Конечно, все мечтают, чтобы твоя команда побеждала. Люди приходят на футбол не для того, чтобы смотреть на борьбу за выживание, а для того, чтобы видеть победы и трофеи. Но, повторюсь, на это нужно время.

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.