Ефремов покинул ЦСКА, но завершит восстановление после травмы под наблюдением врачей клуба
15:50
ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Дмитрий Ефремов покинул клуб по истечении срока контракта. 24-летний хавбек выступал за армейцев с декабря 2012 года. На его счету всего 54 матча в составе основной команды ЦСКА.
В настоящее время Ефремов восстанавливается после травмы крестообразной связки. Клуб подчеркнул в своем заявлении, что завершит восстановление игрок под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
Также клуб покинули воспитанники Максим Едапин и Данил Савиных, выступавшие за молодежную команду.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dmitriy-efremov-pokinul-pfk-cska/
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