Ефремов покинул ЦСКА, но завершит восстановление после травмы под наблюдением врачей клуба

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Дмитрий Ефремов покинул клуб по истечении срока контракта. 24-летний хавбек выступал за армейцев с декабря 2012 года. На его счету всего 54 матча в составе основной команды ЦСКА.

В настоящее время Ефремов восстанавливается после травмы крестообразной связки. Клуб подчеркнул в своем заявлении, что завершит восстановление игрок под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

Также клуб покинули воспитанники Максим Едапин и Данил Савиных, выступавшие за молодежную команду.