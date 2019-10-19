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Эдуардо Докампо: «Искали информацию, как играло «Шальке» при Доменико Тедеско»

16:28
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал, как сказалась на подготовке к матчу смена главного тренера москвичей.

— Конечно, это непростой момент, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы готовились ко всему, ко всему возможному.

Конечно, мы искали информацию, как играло «Шальке» при Доменико Тедеско. Думаю, учитывая подбор игроков, «Спартак» будет играть в четыре защитника, хотя в Германии Тедеско предпочитал действовать в пять защитников. В общем, посмотрим.

«Рубин» не обыгрывает «Спартак» с 2013 года? Не могу ответить на этот вопрос. Это только статистика.

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