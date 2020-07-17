Эдуард Безуглов: «Не ожидаю, что правила Роспотребнадзора будут меняться»

Член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов оценил ситуацию с распространением инфекции коронавируса в командах премьер-лиги.

— К счастью, все случаи, которые были выявлены, были легкими, — сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ». — Большинство ребят уже вернулись к тренировочному процессу. Можно смело говорить, что инфекция не оказала негативного влияния на здоровье футболистов. В этом плане все хорошо.

Здесь все завязано на нормативных актах. И у нас есть строгие правила, которых нет в Англии, Германии или Франции. Если там заболевший человек изолирован, то остальные могут играть. У нас врач определяет контактную группу. Это зависит от дисциплины команды. И эта группа садится на карантин на 14 дней.

Лично я не ожидаю, что правила Роспотребнадзора будут меняться. Будем жить в этих условиях. Но строгое соблюдение норм регламента позволяет минимизировать контактную группу.