«Едем в логово к раненому зверю». Глава «Уфы» о матче против «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мирзагулов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Едем в логово к раненому зверю, — приводят «Известия» слова Мурзагулова. — — Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 16.30 (мск).