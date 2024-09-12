Эдегор не сыграет с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор выбыл как минимум на три недели из-за травмы, полученной в матче Лиги наций за сборную Норвегии.

По информации The Guardian, 25-летний норвежец получил травму лодыжки, из-за которой он пропустит воскресное дерби на севере Лондона и поездку к «Манчестер Сити» 22 сентября.

«Такие травмы лодыжки часто требуют не менее трех недель. То, что мы пока получили из МРТ-обследования в Лондоне, заключается в том, что перелома лодыжки, скорее всего, нет. «Арсенал» почти уверен, что разрыва нет, но это все равно может занять некоторое время», — отметил врач сборной Норвегии Ола Санд.