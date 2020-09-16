Дзюба — второй в чемпионате России по системе «гол+пас»
Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.
Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по числу матчей. У Артема, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра, у Александра — 340. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 раз.
Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»:
|
Игрок
|
Клубы
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
452
|
120
|
155
|
275
|
Артем Дзюба
|
Спартак,Томь, Ростов,Зенит, Арсенал
|
341
|
120
|
79
|
199
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
59
|
198
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
92
|
190
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
39
|
182
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
84
|
171
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
93
|
161
|
Андрей Аршавин
|
Зенит, Кубань
|
291
|
57
|
103
|
160
В списке лучших бомбардиров чемпионатов форвард «Зенита» сравнялся с Лоськовым, который провел на 112 встреч больше. Чаще Дзюбы отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).
Лучшие бомбардиры чемпионатов России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
341
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
Кроме того, Дзюба, выступающий в Санкт-Петербурге с 2015 года, стал третьим снайпером сине-бело-голубых в чемпионатах. Он обогнал по числу мячей бразильца Халка и вплотную приблизился Андрею Аршавину, на счету которого 57 точных ударов. У лидера Кержакова — 120.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
132
|
56
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
47
|
30
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29
Кирилл Бурдаков