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Дзюба — второй в чемпионате России по системе «гол+пас»

16 сентября 2020, 23:55
Малколм и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малколм и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
У Артема — 199 очков

Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.

Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по числу матчей. У Артема, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра, у Александра — 340. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 раз.

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»:

Игрок

Клубы

И

Г

П

О

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

452

120

155

275

Артем Дзюба

Спартак,Томь, Ростов,Зенит, Арсенал

341

120

79

199

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

59

198

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

92

190

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

39

182

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

84

171

Данни

Динамо, Зенит

270

68

93

161

Андрей Аршавин

Зенит, Кубань

291

57

103

160

В списке лучших бомбардиров чемпионатов форвард «Зенита» сравнялся с Лоськовым, который провел на 112 встреч больше. Чаще Дзюбы отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

Артем Дзюба

2006-н.в.

341

120

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

Игорь Семшов

1996-2014

433

98

Валерий Есипов

1992-2007

390

88

Кроме того, Дзюба, выступающий в Санкт-Петербурге с 2015 года, стал третьим снайпером сине-бело-голубых в чемпионатах. Он обогнал по числу мячей бразильца Халка и вплотную приблизился Андрею Аршавину, на счету которого 57 точных ударов. У лидера Кержакова — 120.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Артем Дзюба

2015-н.в.

132

56

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Сердар Азмун

2019-н.в.

47

30

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

Кирилл Бурдаков

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