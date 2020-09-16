Артема — 199 очков

Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Выше Дзюбы, записавшего на свой счет 120 мячей и 79 передач, только Дмитрий Лоськов — 275 баллов.

Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по числу матчей. У Артема, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра, у Александра — 340. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 раз.

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»:

Игрок Клубы И Г П О Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 452 120 155 275 Артем Дзюба Спартак,Томь, Ростов,Зенит, Арсенал 341 120 79 199 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 59 198 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 92 190 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 39 182 Егор Титов Спартак, Химки 336 87 84 171 Данни Динамо, Зенит 270 68 93 161 Андрей Аршавин Зенит, Кубань 291 57 103 160

В списке лучших бомбардиров чемпионатов форвард «Зенита» сравнялся с Лоськовым, который провел на 112 встреч больше. Чаще Дзюбы отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок Годы Матчи Голы Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 127 Артем Дзюба 2006-н.в. 341 120 Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 Игорь Семшов 1996-2014 433 98 Валерий Есипов 1992-2007 390 88

Кроме того, Дзюба, выступающий в Санкт-Петербурге с 2015 года, стал третьим снайпером сине-бело-голубых в чемпионатах. Он обогнал по числу мячей бразильца Халка и вплотную приблизился Андрею Аршавину, на счету которого 57 точных ударов. У лидера Кержакова — 120.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:

Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289 120 Андрей Аршавин 2000-2008, 2012, 2013-2015 283 57 Артем Дзюба 2015-н.в. 132 56 Халк 2012-2016 97 55 Данни 2008-2017 173 52 Александр Спивак 2000-2006 145 33 Сердар Азмун 2019-н.в. 47 30 Геннадий Попович 1997-2001 109 30 Константин Зырянов 2007-2014 201 30 Роман Широков 2008-2013 130 29

Кирилл Бурдаков