Дзюба возобновил тренировки в «Зените»
Форвард Артем Дзюба во время международной паузы провел первую тренировку в «Зените» после выходных. У него их было на один больше, чем у остальных игроков.
Тренерский штаб дал нападающему возможность восстановиться физически и, главное, психологически. В выходные вокруг игрока вспыхнул скандал со сливом интимного видео.
При этом занятия и вчера, и сегодня проводил главный тренер Сергей Семак. Его супруга ранее сообщила в своем Instagram о положительных тестах на коронавирус у детей. (Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.