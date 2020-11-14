Дзюба возобновил тренировки в «Зените»

Форвард Артем Дзюба во время международной паузы провел первую тренировку в «Зените» после выходных. У него их было на один больше, чем у остальных игроков.

Тренерский штаб дал нападающему возможность восстановиться физически и, главное, психологически. В выходные вокруг игрока вспыхнул скандал со сливом интимного видео.

При этом занятия и вчера, и сегодня проводил главный тренер Сергей Семак. Его супруга ранее сообщила в своем Instagram о положительных тестах на коронавирус у детей. (Вячеслав Короткин)