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Дзюба возобновил тренировки в «Зените»

20:49
Артем Дюба. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
Артем Дюба. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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Форвард Артем Дзюба во время международной паузы провел первую тренировку в «Зените» после выходных. У него их было на один больше, чем у остальных игроков.

Тренерский штаб дал нападающему возможность восстановиться физически и, главное, психологически. В выходные вокруг игрока вспыхнул скандал со сливом интимного видео.

При этом занятия и вчера, и сегодня проводил главный тренер Сергей Семак. Его супруга ранее сообщила в своем Instagram о положительных тестах на коронавирус у детей. (Вячеслав Короткин)

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