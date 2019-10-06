Дзюба во время матча «Урал» — «Зенит» научил судью уворачиваться от мяча
12:34
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» показал судье Николаю Волошину, как надо обращаться с мячом.
Рефери в середине первого тайма случайно прервал атаку питерцев после попадания в него мяча. Это вызвало недовольство форварда сборной России, и он решил объянить ему, как надо было сделать в данной ситуации.
#УралЗенит— СЭ Футбол (@se_football) October 6, 2019
Дзюба учит судью уворачиваться от мяча ? pic.twitter.com/Ad261fKAxo