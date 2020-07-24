Дзюба считает, что Роналду и Месси было бы тяжело забивать в чемпионате России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что в Тинькофф чемпионате России было бы нелегко забивать даже Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
«Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение, — цитирует Дзюбу «Матч ТВ». — Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему.
Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю — у нас очень специфический чемпионат. Еще один пример — приехал Комличенко из Чехии. Казалось бы — там тоже молотобойцы. Но уровень защитников все равно другой. Разрушать сейчас все научились. Возьмите «Уфу» со своими 0:0! Это же невозможно! Срабатывает — да! Но все же не уверен, что они сами получают от этого громадное удовольствие».
Дзюба и его партнер по команде Сердар Азмун забили по 17 мячей в завершившемся чемпионате. По дополнительному показателю лучшим бомбардиром был признан Азмун.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1217715_Azmun_akkuratnenko_tak_na_mena_smotrel_Bolshoje_intervju_Dzuby__o_gole_Spartaku_finale_s_Khimkami_i_glavnoj_probleme_RPL