Дзюба считает, что Роналду и Месси было бы тяжело забивать в чемпионате России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что в Тинькофф чемпионате России было бы нелегко забивать даже Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение, — цитирует Дзюбу «Матч ТВ». — Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему.

Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю — у нас очень специфический чемпионат. Еще один пример — приехал Комличенко из Чехии. Казалось бы — там тоже молотобойцы. Но уровень защитников все равно другой. Разрушать сейчас все научились. Возьмите «Уфу» со своими 0:0! Это же невозможно! Срабатывает — да! Но все же не уверен, что они сами получают от этого громадное удовольствие».

Дзюба и его партнер по команде Сердар Азмун забили по 17 мячей в завершившемся чемпионате. По дополнительному показателю лучшим бомбардиром был признан Азмун.