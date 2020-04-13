Дзюба рассказал о своих любимых фильмах
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие у него любимые фильмы. Список был опубликован в официальном Twitter клуба.
Думаете, как провести сегодняшний вечер?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 13, 2020
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба приглашает вас окунуться в коллекцию своих любимых фильмов!
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«1. «Храброе сердце». Это номер один для меня, всегда и навсегда!
2. «Голая правда» с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!
3. «Мстители». Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!
4. «Властелин колец». Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.
5. «Игры разумов» с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.
6. «P.S. Я люблю тебя». Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом", — сказал Дзюба пресс-службе клуба.
В текущем сезоне 31-летний Артем Дзюба провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.
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