Дзюба рассказал о своих любимых фильмах

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие у него любимые фильмы. Список был опубликован в официальном Twitter клуба.

Думаете, как провести сегодняшний вечер?



Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба приглашает вас окунуться в коллекцию своих любимых фильмов!



Смотрите #наWink: https://t.co/EPAnER5wC7 pic.twitter.com/FMHte0nNh7 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 13, 2020

«1. «Храброе сердце». Это номер один для меня, всегда и навсегда!

2. «Голая правда» с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!

3. «Мстители». Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!

4. «Властелин колец». Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.

5. «Игры разумов» с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и все.

6. «P.S. Я люблю тебя». Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом", — сказал Дзюба пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 31-летний Артем Дзюба провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.