Дзюба признался, что получает удовольствие от футбола в «Локомотиве»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что получает удовольствие от футбола в московской команде.

«Секрет результативности в хорошей команде и тренерском штабе, который доверяет, используя лучшие качества каждого футболиста. Я получаю удовольствие от футбола», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

В матче 23-го тура чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1. После этой встречи железнодорожники поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.