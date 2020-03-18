Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии вируса
11:14
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба порекомендовал подписчикам посмотреть фильм 2011 года «Заражение».
«Очень актуально! Советую посмотреть всем!» — написал Дзюба в сториз Instagram.
Фильм рассказывает о неизвестном вирусе, убивающем людей во всем мире.
Чемпионат России, как и большинство других турниров, были перенесены из-за пандемии коронавируса. По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели.
Дзюба советует посмотреть фильм «Заражение» pic.twitter.com/Dv3AiiUuOR— Великий Твитсби (@greattvetor) March 18, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020