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Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии вируса

11:14

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба порекомендовал подписчикам посмотреть фильм 2011 года «Заражение».

«Очень актуально! Советую посмотреть всем!» — написал Дзюба в сториз Instagram.

Фильм рассказывает о неизвестном вирусе, убивающем людей во всем мире.

Чемпионат России, как и большинство других турниров, были перенесены из-за пандемии коронавируса. По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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