Дзюба закрыл аккаунт в Инстаграм
Форвард и капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ограничил доступ к своей странице в социальной сети Инстаграм для неподписанных на него пользователей.
В то же время подписанные раннее пользователи — это 1,2 миллиона человек — могут просматривать все опубликованные фото и видео, но не имеют возможности комментировать недавние посты.
Не исключено, ограничения связаны со скандальной ситуацией вокруг Дзюбы — в интернете распространилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.