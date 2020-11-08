Дзюба закрыл аккаунт в Инстаграм

Форвард и капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ограничил доступ к своей странице в социальной сети Инстаграм для неподписанных на него пользователей.

В то же время подписанные раннее пользователи — это 1,2 миллиона человек — могут просматривать все опубликованные фото и видео, но не имеют возможности комментировать недавние посты.

Не исключено, ограничения связаны со скандальной ситуацией вокруг Дзюбы — в интернете распространилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.