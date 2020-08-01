Дзюба поблагодарил всех за награду лучшему игроку сезона

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил всех проголосовавших за него в номинации «Лучший игрок сезона в РПЛ».

— Спасибо огромное всем, кто проголосовал за меня в номинации «Лучший игрок сезона в РПЛ». Спасибо партнерам, спасибо болельщикам! — написал Дзюба в Instagram.

В прошедшем сезоне 31-летний форвард разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Сердаром Азмуном — по 17 голов, а также второй раз выиграл ассистентскую гонку (16 результативных передач в 28 матчах), в сезоне-2018/19 он также стал лучшим по этому показателю (13 передач).

Лучшего игрока сезона-2019/20 премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.