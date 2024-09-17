Дзюба ответил на вопрос о том, мог ли он перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, мог ли он перейти в «Крылья Советов».

В августе 2024 года появилась информация об интересе самарцев к форварду, однако он присоединился к команде из Тольятти.

«Я тоже слышал про это, что какие-то возможности были. Но на самом деле я не занимался этим. Моя территория — это футбольное поле. Все, что около, я не очень люблю. Все эти агентские дела я тоже не очень люблю. Поэтому... К сожалению, такое время не очень хорошее, где очень многое агенты решают. Так что мне это неинтересно. У меня есть мой друг и, можно сказать, агент. Он, наверное, даже не сильно рад этому, потому что уже намучался, бедолага. Но в целом все, что произошло сейчас... Теперь главное играть, получать удовольствие от футбола, сколько отведено мне. И однозначно надо помочь команде как можно выше подняться в таблице», — приводят «Известия» слова Дзюбы.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября на правах свободного агента. 36-летний россиянин подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.

В дебютном матче против «Химок» (3:0) в 8-м туре РПЛ нападающий вышел на замену во втором тайме и сделал результативную передачу.