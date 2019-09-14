Дзюба объяснил, почему не показал воинское приветствие после гола «Арсеналу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 9-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:1) объяснил, почему не праздновал свой гол. Кроме того, форвард поделился мнением насчет истории мальчика Прохора Ильиных, котором у хотели запретить ходить в школу из-за прически, как у Златана Ибрагимовича.

— Скромно праздновал забитый гол? Потому что я очень уважаю Тулу и не скрываю этого. Поэтому я не праздновал своим фирменным жестом, — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита». — Рад, что забил. Старался, работал на команду. Однако особо сильно праздновать не хотел.

— С возвращением Дриусси стало приятнее атаковать?

— В разы мне стало легче играть. Я люблю с ним взаимодействовать, менять позиции. Поэтому когда он здесь, я получаю удовольствие.

— Было очень много фолов, больше 30 на двоих, как не потерять самообладание?

— Много мелких фолов. Чемпионат очень плотный, временами жесткий, постоянно контакты. Мне кажется, судья хорошо отработал, но можно меньше свистеть. Однако в целом это нормально, это футбол. Тула вышла в пять защитников, нам пришлось зеркально перестроиться. Это нормально.

— Чего ждете от старта в Лиге чемпионов?

— Жду интересного матча, возвращение Лиги чемпионов, эмоции. Гимн лиги чемпионов — это самое потрясающее. Но со всеми будет тяжело. Там нам будет очень тяжко.

— Слышали про Прохора Ильиных?

— Многие мне писали и спрашивали по поводу этой ситуации. Я сам не сторонник экстравагантных причесок. Сам люблю подшутить над этим и негодую. Однако шутки шутками, но гнобить или выгонять неприемлемо. У нас свободная страна. Кто как хочет, пусть носит любые прически. Странно, когда взрослые люди начинают в это вмешиваться. Я понимаю, если бы одноклассники его подкалывали. Ситуация бредовая, думаю, будут приняты какие-то меры.

Еще хотел сказать, раз вы бездарность, гол посвящаю родителям своим. У них сегодня годовщина — 33 года. Они меня просили забить гол. Обещание сынок сдержал. С 33 годами вас. Люблю вас, целую.