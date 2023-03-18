Дзюба — о незабитом пенальти «Краснодару»: «Сам не понял, что сделал»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюбы в перерыве матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в концовке первого тайма.
«Сам не понял, что сделал... Безобразный первый тайм, провалили. Я еще «точку» в конце не забил, кошмар. Пока ничего не получается», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».
Во втором тайме матча «Локомотив» — «Краснодар» 34-летний Дзюба забил гол на 65-й минуте встречи.
Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
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|3
|4
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
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|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
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|19.03
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ЦСКА – Зенит
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
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|П
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|
|
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|Ж
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