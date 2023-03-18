Дзюба — о незабитом пенальти «Краснодару»: «Сам не понял, что сделал»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюбы в перерыве матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в концовке первого тайма.

«Сам не понял, что сделал... Безобразный первый тайм, провалили. Я еще «точку» в конце не забил, кошмар. Пока ничего не получается», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Во втором тайме матча «Локомотив» — «Краснодар» 34-летний Дзюба забил гол на 65-й минуте встречи.

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.