Дзюба и Азмун вдвоем забили на 1 мяч меньше, чем весь «Спартак»

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России-2019/20. На счету обоих футболистов по 17 голов, Азмун был признан победителем бомбардирской гонки, поскольку забил только 1 гол с пенальти (у Дзюбы — 7).

Примечательно, что футболисты на двоих забили только на 1 мяч меньше, чем все футболисты «Спартака». На счету красно-белых 35 точных ударов.

Худшим клубом по числу забитых мячей стал «Рубин» — на счету всей команды только на 1 гол больше, чем у лучшего бомбардира лиги — 18 против 17.