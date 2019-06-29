Дзюба и Азмун - в составе "Зенита" на матч с "Црвеной Звездой"

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Црвены Звезды". С первых минут встречу начнут форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Состав "Зенита": Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.

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