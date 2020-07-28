Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона дал оценку дуэту форвардов сине-бело-голубых.

— Дзюба и Азмун — лучший атакующий тандем нашего чемпионата.

— Прежде всего, это два игрока, качества которых гармонично дополняют друг друга и позволяют раскрыть новые возможности, — подчеркнул Бышовец. — Они умеют сохранять мяч, сочетать индивидуальные действия и игру с партнером. Такие центральные нападающие создают большую нагрузку на соперников, поэтому, учитывая проблемы с центральными защитниками в нашем футболе, они проявили себя столь успешно.

— Кто вам еще понравился в этом чемпионате?

— Я уже назвал Мостового. Свои лучшие качества проявили в ЦСКА Влашич и Фернандес. Вандерсон Масиэл эффектно, зрелищно и полезно играл за «Краснодар». (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.