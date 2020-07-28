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«Дзюба и Азмун дополняют друг друга». Бышовец — о нападающих «Зенита»

16:55
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото AFP
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото AFP
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Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона дал оценку дуэту форвардов сине-бело-голубых.

— Дзюба и Азмун — лучший атакующий тандем нашего чемпионата.

— Прежде всего, это два игрока, качества которых гармонично дополняют друг друга и позволяют раскрыть новые возможности, — подчеркнул Бышовец. — Они умеют сохранять мяч, сочетать индивидуальные действия и игру с партнером. Такие центральные нападающие создают большую нагрузку на соперников, поэтому, учитывая проблемы с центральными защитниками в нашем футболе, они проявили себя столь успешно.

— Кто вам еще понравился в этом чемпионате?

— Я уже назвал Мостового. Свои лучшие качества проявили в ЦСКА Влашич и Фернандес. Вандерсон Масиэл эффектно, зрелищно и полезно играл за «Краснодар». (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vernetsya-li-v-peterburg-kokorin-kto-luchshie-igroki-chempionata-chto-nuzhno-zenitu-bolshoe-intervyu-byshovca-1695721/

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