«Дзюба и Азмун дополняют друг друга». Бышовец — о нападающих «Зенита»
Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона дал оценку дуэту форвардов сине-бело-голубых.
— Дзюба и Азмун — лучший атакующий тандем нашего чемпионата.
— Прежде всего, это два игрока, качества которых гармонично дополняют друг друга и позволяют раскрыть новые возможности, — подчеркнул Бышовец. — Они умеют сохранять мяч, сочетать индивидуальные действия и игру с партнером. Такие центральные нападающие создают большую нагрузку на соперников, поэтому, учитывая проблемы с центральными защитниками в нашем футболе, они проявили себя столь успешно.
— Кто вам еще понравился в этом чемпионате?
— Я уже назвал Мостового. Свои лучшие качества проявили в ЦСКА Влашич и Фернандес. Вандерсон Масиэл эффектно, зрелищно и полезно играл за «Краснодар». (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vernetsya-li-v-peterburg-kokorin-kto-luchshie-igroki-chempionata-chto-nuzhno-zenitu-bolshoe-intervyu-byshovca-1695721/