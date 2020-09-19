Дзюба догнал Аршавина по голам за «Зенит» в чемпионате

Артем Дзюба открыл счет в матче восьмого тура против «Урала» и сравнялся в списке бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России с многолетним лидером сине-бело-голубых Андреем Аршавиным. На счету каждого форварда по 57 мячей, но Андрей провел за команду 283 игры, а Артем всего 133. Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России