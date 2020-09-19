Дзюба догнал Аршавина по голам за «Зенит» в чемпионате
Артем Дзюба открыл счет в матче восьмого тура против «Урала» и сравнялся в списке бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России с многолетним лидером сине-бело-голубых Андреем Аршавиным. На счету каждого форварда по 57 мячей, но Андрей провел за команду 283 игры, а Артем всего 133. Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
133
|
57
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
48
|
30
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29