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Дзюба догнал Аршавина по голам за «Зенит» в чемпионате

16:59
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Артем Дзюба открыл счет в матче восьмого тура против «Урала» и сравнялся в списке бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России с многолетним лидером сине-бело-голубых Андреем Аршавиным. На счету каждого форварда по 57 мячей, но Андрей провел за команду 283 игры, а Артем всего 133. Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-н.в.

133

57

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Сердар Азмун

2019-н.в.

48

30

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

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