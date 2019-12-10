Джорджевич показал, как он восстанавливается после травмы
18:07
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич в своем Instagram опубликовал видео того, как он восстанавливается после перенесенной операции. Он был прооперирован после повреждения связок колена. Футболист получил травму в матче с «Ахматом» (2:0).
— Спустя пять недель я снова на ногах, — написал футболист. На видео он передвигается на костылях.
25-летний черногорец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Локо» и сделал один результативный пас.
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https://www.instagram.com/p/B55To1CFOZI/?utm_source=ig_web_copy_link
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