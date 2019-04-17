Джордже Деспотович: "Оренбург" берет пример с больших команд премьер-лиги"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович заявил, что его клуб берет пример с больших команд премьер-лиги.

- Матч с ЦСКА? Я – не герой, - приводит слова Деспотовича официальный сайт "Оренбурга". - Главное – команда победила, набрала важных три очка и отдалилась от зоны вылета. Армейцы не так давно обыграли "Реал" в Лиге чемпионов. Я смотрел эти матчи. ЦСКА – большая команда.

Какие российские клубы также считаю большими? "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар"… "Оренбург" тоже тянется за ним, берем пример.

В текущем сезоне Деспотович провел 18 матчей за "Оренбург", в которых забил 4 гола. Бело-синие занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 23 туров.

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