Джордже Деспотович: "Чемпионом России станет "Зенит"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович заявил, что чемпионом России в текущем сезоне станет "Зенит". Он также добавил, что хотел бы, чтобы серебро завоевал "Краснодар".

- Кто станет чемпионом России? "Зенит", - сказал Деспотович в интервью клубной пресс-службе. - Призеры? Битва будет очень интересная. Хочется, чтобы серебро взял "Краснодар", очень хорошо играет. А бронзу получит "Локомотив". "Оренбург" точно останется в премьер-лиге.

В текущем сезоне Деспотович провел 18 матчей за "Оренбург", в которых забил 4 гола. Бело-синие занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 23 туров.

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