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Джордан Ларссон: «У «Спартака» были хорошие моменты, будем прибавлять в завершении»

17:35
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги первого тайма матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» (0:0, перерыв).

— Мы прибавляли по ходу матча ко второй половине первого тайма, — сказал Ларссон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но «Краснодар» — та команда, которая любит играть с владением мяча. Мы давали его слишком много, но с другой стороны у нас появляются возможности для контратак. У нас были хорошие моменты, будем прибавлять в завершении.

— Почти в два раза больше «Краснодар» владел мячом. Готовились к тому, что придется играть на контратаках?

— Это не секрет, что «Краснодар» любит владеть мячом, позиционно атаковать. Их сложно прессинговать, но контратаки возможны в завершающей стадии.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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