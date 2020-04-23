Джикия рассказал, как он проводит карантин

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram c комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, как он проводит паузу в сезон из-за пандемии коронавируса.

— Провожу карантин дома. Нужно ездить к родителям, возить им продукты. Ну и по личным делам выезжал.

— Но пропуск оформили?

— Конечно, пусть все спокойны будут, все нормально. На карантине тоже тренируюсь, может, меньше кого-то. Просто не выкладываю видео. Так у нас есть тренировки онлайн с тренером по физподготовке.