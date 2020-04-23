РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия рассказал, как он проводит карантин

23 апреля 2020, 23:31
Георгий Джикия (слева). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Георгий Джикия (слева). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram c комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, как он проводит паузу в сезон из-за пандемии коронавируса.

— Провожу карантин дома. Нужно ездить к родителям, возить им продукты. Ну и по личным делам выезжал.

— Но пропуск оформили?

— Конечно, пусть все спокойны будут, все нормально. На карантине тоже тренируюсь, может, меньше кого-то. Просто не выкладываю видео. Так у нас есть тренировки онлайн с тренером по физподготовке.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1004
Все опросы
Если прервать сезон РПЛ-2019/20, как наиболее справедливо определить участников еврокубков?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир