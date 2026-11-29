Джикия о победе «Локомотива»: «Рады, что улучшили положение в таблице. Тренер встряхнул команду эмоционально»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.

В воскресенье, 29 ноября, железнодорожники на своем поле обыграли соперника со счетом 2:1.

«Победа ощущается позитивно. Самое главное, что мы победили. Рады, что улучшили положение в таблице. Сергей Иванович встряхнул команду эмоционально», — сказал Джикия.

«Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 5 декабря сыграет на выезде с «Ахматом».