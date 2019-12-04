«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили у капитана и защитника красно-белых Георгия Джикии о фотографии с вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

— Мечтали ли вы получить футболку от своего любимого игрока?

— Если честно, то ни у кого не просил футболки после игры, — ответил Джикия. — Единственная футболка, которую я попросил, это футболка Кьеллини. Он ее подписал. Она у меня есть дома. Фото с Буффоном? Когда мы были на сборах, рядом жили игроки «ПСЖ». У нас был Сальваторе Боккетти, который очень хорошо знаком с Джанлуиджи. Сальва спросил у меня, хочу я сфотографироваться с Буффоном, то я согласился, хотя сам стеснялся. Он меня так встретил, будто мы вместе играли где-то.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей