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Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ. И это не Дзюба

00:10
Георгий Джикия и Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Джикия и Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия сказал, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин — самый сложный соперник для него в чемпионате России. Также он упомянул форварда «Зенита» Артема Дзюбу и Федора Смолова, который по ходу сезона отправился в аренду в «Сельту».

— Самый сложный нападающий из всех, с кем играл — Кокорин, — сказал Джикия в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Смолов еще, но он сейчас не в России. С Дзюбой, понятно, тяжело, потому что он в штрафной силен. Но на первое место поставлю Кокорина.

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