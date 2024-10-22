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Джикии и Киселевой вручены статуэтки как послам фильма о Черенкове

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21 октября. Москва. Артем Черкаев — исполнитель роли Рината Дасаева, Илья Казаков — один из сценаристов и продюсер, Мария Киселева, Георгий Джикия, Николай Акелькин — режиссер и один из сценаристов, Александр Новиков — исполнитель роли Александра Бубнова (слева направо).
Фото из личного архива Марии Киселевой

В понедельник, 21 октября, в Москве состоялся закрытый показ фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» для популярных журналистов, среди которых были и представители «СЭ», телеведущих, блоггеров, комментаторов, руководителей агентств и кинофестивалей, медиадиректоров. После просмотра картины ее послам, также присутствовавшим в зале — известному футболисту Георгию Джикии и трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Киселевой, были вручены памятные статуэтки.

Фото из личного архива Ильи Казакова

Напомним, что кино выйдет в широкий прокат 31 октября.

Черенков — воспитанник «Спартака», выступал за него с 1977 по 1990 год и с 1991-го по 1993-й (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом СССР, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Георгий Джикия
Федор Черенков
Мария Киселева
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
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