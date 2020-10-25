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«Джи и Бака в огне!» «Спартак» показал, как футболисты смотрели бой Хабиб — Гэтжи

01:45
Футболисты «Спартака» смотрят бой Хабиба Нурмегомедова с Джастином Гэтжи. Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака» смотрят бой Хабиба Нурмегомедова с Джастином Гэтжи. Фото ФК «Спартак»
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Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео из раздевалки команды, где футболисты красно-белых смотрел бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

Эмоциональнее всех за поединком наблюдали защитник Георгий Джикия и хавбек Зелимхан Бакаев.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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