«Джи и Бака в огне!» «Спартак» показал, как футболисты смотрели бой Хабиб — Гэтжи
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Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео из раздевалки команды, где футболисты красно-белых смотрел бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.
Эмоциональнее всех за поединком наблюдали защитник Георгий Джикия и хавбек Зелимхан Бакаев.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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