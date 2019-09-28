Дженнаро Гаттузо объяснил «СЭ», зачем приехал в Москву

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) объяснил корреспонденту «СЭ», зачем приехал в Россию.

Гаттузо наблюдал за матчем «Локомотив» — «Зенит» с трибун стадиона «РЖД Арена».

— Что Вы делаете здесь, в Москве?

— Я приехал посмотреть несколько матчей. Завтра буду на игре «Краснодар» — «Арсенал». (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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