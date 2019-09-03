Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 миллион рублей на реабилитацию Фатимы Дзгоевой, которая пострадала во время теракта в Беслане в 2004 году. Об этом рассказала тетя Фатимы на YouTube-канале Юрия Дудя. В 2016 году для сбора средств на лечение девочки был организован благотворительный концерт.

— И тут нам объявили, что сбор закрыт, — сказала тетя Фатимы. — Это был футболист наш, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло.