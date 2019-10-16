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Дзагоев и Магнуссон в среду проведут автограф-сессию в Hyundai MotorStudio

15:35
Алан Дзагоев и Хердур Магнуссон.
Алан Дзагоев и Хердур Магнуссон.

18 октября полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и защитник армейцев Хердур Магнуссон проведут автограф-сессию в Hyundai MotorStudio. Мероприятие организовано в рамках многолетнего партнерства между армейским клубом и брендом Hyundai.

Игроки будут раздавать автографы всем желающим с 18.00 до 19.00 по адресу: Новый Арбат, 21. Вход свободный.

В апреле этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали договор о сотрудничестве. Впервые Hyundai выступила партнером этого футбольного клуба в 2010 году, таким образом, став одним из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА на настоящий момент.

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