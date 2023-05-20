Дюрица назвал Дзюбы лучшим нападающим РПЛ

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Связано ли это с приходом Дзюбы? Так говорить неправильно. Успех команды в первую очередь связан с работой тренерского штаба, каждого игрока и менеджмента. Нельзя кого-то выделять в особую категорию. Но, конечно, Артем очень хорошо играет и принес много пользы красно-зеленым. Сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ. Не приходит на ум никто сильнее", — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.