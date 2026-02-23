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23 февраля, 16:25

Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Алексей Дюмин.
Фото Global Look Press

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Помощник президента РФ Алексей Дюмин поддержал инициативу президента РФС Александра Дюкова по поводу разбирательства о договорных матчах в Первой лиге, после чего следователи довели «дело «Торпедо» до конца и продолжают работу по очистке российского судейства от коррупции.

В 2025 году был тем человеком, который ограждал российский футбол от большого количества изменений. Именно он своим влиянием ограничил возможности министра спорта проводить реформирование футбольной отрасли без участия субъектов вида спорта номер один.

Накануне запланированной встречи министра с представителями клубов РПЛ, где должен был обсуждаться лимит на легионеров, Дюмин встречался с Дюковым и принял сторону главы РФС о поспешности внедрения нового лимита. После этого звонок Дегтяреву от Дюмина запланированную встречу отменил.

Дюмин был одним из тех, кто продвигал вопрос возвращения пива на стадионы. На совете по спорту при президенте РФ, прошедшем в Самаре, идею одобрили. Однако в последний момент в ситуацию вмешалась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, после чего проект снова встал на паузу.

Михаил Дегтярев, Александр Дюков и&nbsp;Алексей Дюмин.30 самых влиятельных людей российского футбола

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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