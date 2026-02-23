Дюмин занял третье место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Помощник президента РФ Алексей Дюмин поддержал инициативу президента РФС Александра Дюкова по поводу разбирательства о договорных матчах в Первой лиге, после чего следователи довели «дело «Торпедо» до конца и продолжают работу по очистке российского судейства от коррупции.

В 2025 году был тем человеком, который ограждал российский футбол от большого количества изменений. Именно он своим влиянием ограничил возможности министра спорта проводить реформирование футбольной отрасли без участия субъектов вида спорта номер один.

Накануне запланированной встречи министра с представителями клубов РПЛ, где должен был обсуждаться лимит на легионеров, Дюмин встречался с Дюковым и принял сторону главы РФС о поспешности внедрения нового лимита. После этого звонок Дегтяреву от Дюмина запланированную встречу отменил.

Дюмин был одним из тех, кто продвигал вопрос возвращения пива на стадионы. На совете по спорту при президенте РФ, прошедшем в Самаре, идею одобрили. Однако в последний момент в ситуацию вмешалась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, после чего проект снова встал на паузу.