Дюков — о скандалах в РПЛ: «Не стал бы драматизировать ситуацию. Действия руководителей «Торпедо» меня разочаровали»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов после победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубке России.

— У нас впервые за долгое время такое бурное межсезонье.

— Не стал бы драматизировать ситуацию. И «Химки», и «Торпедо» могли начать сезон. Но выступят «Нижний Новгород» и «Оренбург». Надеюсь, «Торпедо» начнет сезон в первой лиге. Действия руководителей этого клуба меня разочаровали.

— Когда вы узнали о том, что происходило в «Торпедо», что происходило у вас в голове?

— Разочарование. КДК обязан был принять решение. Речь идет о защите соревнований и интересов клубов. Вы понимаете что есть какое-то количество команд: работает штаб, тренируются игроки, дальше оказывается, что можно добиться спортивного результата путём противоправных действий. Это плохо для соревнований.

— Действия руководителей «Торпедо» — это глупость, алчность, наглость?

— Не говорил с их руководителями.

— Есть ли доказательства, что хотя бы один матч был договорным?

— Даже вот эта попытка... Иногда встречаю комментарии, ну что такое, все равно ничего не произошло, судья отсудил четко. Но это не безобидная шалость. Другие клубы не должны страдать, — сказал Дюков.

10 июля КДК РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей. На следующий день стало известно, что москвичей в высшем дивизионе заменит «Оренбург».