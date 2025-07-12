Дюков — о скандалах в РПЛ: «Не стал бы драматизировать ситуацию. Действия руководителей «Торпедо» меня разочаровали»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов после победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубке России.
— У нас впервые за долгое время такое бурное межсезонье.
— Не стал бы драматизировать ситуацию. И «Химки», и «Торпедо» могли начать сезон. Но выступят «Нижний Новгород» и «Оренбург». Надеюсь, «Торпедо» начнет сезон в первой лиге. Действия руководителей этого клуба меня разочаровали.
— Когда вы узнали о том, что происходило в «Торпедо», что происходило у вас в голове?
— Разочарование. КДК обязан был принять решение. Речь идет о защите соревнований и интересов клубов. Вы понимаете что есть какое-то количество команд: работает штаб, тренируются игроки, дальше оказывается, что можно добиться спортивного результата путём противоправных действий. Это плохо для соревнований.
— Действия руководителей «Торпедо» — это глупость, алчность, наглость?
— Не говорил с их руководителями.
— Есть ли доказательства, что хотя бы один матч был договорным?
— Даже вот эта попытка... Иногда встречаю комментарии, ну что такое, все равно ничего не произошло, судья отсудил четко. Но это не безобидная шалость. Другие клубы не должны страдать, — сказал Дюков.
10 июля КДК РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей. На следующий день стало известно, что москвичей в высшем дивизионе заменит «Оренбург».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0